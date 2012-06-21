Україна має зберегти високі позиції у світовому спортивному русі, тож слід належно організувати роботу для підготовки спортсменів до Олімпіади. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх універсіадах, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх і міжнародних спортивних заходів в Україні.

Організаційний комітет окреслив коло завдань для забезпечення належної підготовки участі наших спортсменів у престижних міжнародних змаганнях, зокрема ХХХІІ Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх, що відбудуться цього року в столиці Японії Токіо.

Фізична культура й спорт в Україні має потужну підтримку Президента, Верховної Ради та уряду.

«Ми розуміємо, що високі спортивні результати не можуть виникнути самі по собі. Вирішення питань соціального захисту спортсменів і тренерів, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем, залучення найкращих фахівців, вирішення житлово-побутових умов крок за кроком наближатиме нас до успіхів», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт доповів про перебіг підготовки національних збірних команд України до ХХХІІ Олімпійських ігор та XVI Літніх Паралімпійських ігор у Токіо. Через перенесення ігор чотирирічний цикл підготовки спортсменів збільшився на рік і триває вже п’ять років.

«Держава створила всі необхідні умови. Ми повністю забезпечили фінансування, особливо в цьому році, тому що маємо рекордний бюджет. Було придбане необхідне обладнання та інвентар. Ми попіклувалися про харчування та лікарські засоби. З ініціативи Мінмолодьспорту вдвічі збільшено стипендії Президента України для видатних спортсменів та стипендії Кабінету Міністрів України тренерам», — зазначив Вадим Гутцайт.

За підсумками засідання оргкомітету Прем’єр дав доручення для забезпечення на належному рівні підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.