Українським аграріям спрямовано 174,6 мільйона гривень часткової компенсації вартості за купівлю техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
Нині Мінагрополітики співпрацює з дев’ятьма уповноваженими банками — Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Південний, ПУМБанк, Індустріалбанк, Кредобанк.
За звітний період програмою скористалися понад 1,5 тисячі сільськогосподарських товаровиробники, зокрема 773 фермерські господарства. Загалом сільгоспвиробники придбали майже 2,6 тисячі одиниць техніки та обладнання на суму 842,8 мільйона гривень. Зокрема, 49 тракторів, зернозбиральний комбайн, два автомобілі сільгосппризначення, понад дві тисячі одиниць ґрунтообробнопосівної техніки та 456 — іншого обладнання.
Серед найбільших отримувачів компенсації від держави є сільгоспвиробники Вінницької (22,5 мільйона гривень), Сумської (15,5), Одеської (12), Хмельницької (10,7) та Кіровоградської (10,6 мільйона гривень) областей.
Нагадаємо, що на 2019 рік Державним бюджетом за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено видатки на суму 881,8 мільйона гривень за напрямами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»