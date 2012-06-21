Пропозиції щодо розвитку фермерства, зокрема щодо визнання його одним із пріоритетів у роботі з ЄС, що дасть змогу залучити додаткові кошти від європейських партнерів, було надано під час тематичної зустрічі представників аграрної галузі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Він повідомив, що при змінах до бюджету уряд і Верховна Рада ініціювали залишити 4 мільярди гривень для підтримки сільськогосподарських виробників.
«Особливо для мікро- та малого бізнесу, тих людей, які працюють безпосередньо на землі. Ці чотири мільярди розбиваються на кілька програм, безпосередньо на підтримку, на відшкодування відсотків по кредитах. Також уряд 22 квітня вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки розвитку фермерських господарств. Найближчим часом цей важливий документ буде підписано», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Прем’єр також акцентував увагу на проблемах посухи в Одеській області. Зокрема, обговорено механізми страхової підтримки фермерських врожаїв. «Ми хочемо чути малих фермерів і розуміти, чого вони насамперед потребують», — підбив підсумок розмови Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»