Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Два фермерських господарства на Рівненщині, які вирощують малину, суницю та обліпиху, отримали фінансову підтримку від держави. Загалом це 1,345 мільйона.

«Уряд виділив фермерам 1 мільйон 345 тисяч гривень. Підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства передбачена постановою уряду № 587», — розповіла директор департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації Надія Переходько.

Так, 1 мільйон 241 тисячу гривень компенсували за саджанці, 33,5 тисячі — за системи зрошення, а 70 тисяч гривень — за техніку та обладнання. Якщо так піде далі, селянам не потрібно буде їздити на заробітки до Польщі: чому б не працювати на рідній землі, вирощуючи перспективну ягоду?

Загалом же підтримка аграріїв від держави у 2020 році за різними напрямами сягнула значно більшої суми — понад 64 мільйони гривень. За словами голови ОДА Віталія Коваля, це дозволить аграрному сектору розвиватися і в 2021-му: в області роблять на нього серйозну ставку. До того ж, державні програми підтримки села передбачені й у бюджеті-2021.