На доручення Президента України Володимира Зеленського держава виплатить по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні уряду 24 березня.

Прем’єр-міністр зауважив, що через збільшення кількості захворювань в Україні, все більша кількість регіонів потрапляють до червоного рівня епідемічної небезпеки.

«Ми розуміємо, що посилені карантинні обмеження в цих регіонах суттєво обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому буде запроваджено грошові виплати та підтримку за аналогією до тієї, яку люди отримували взимку», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.

«Ми очікуємо від органів місцевого самоврядування для цих людей додаткової підтримки до тих коштів, які виплачуватиме держава. Це буде правильно і відповідально», — наголосив Прем’єр-міністр.