Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 29 січня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Участь у засіданні взяли представники Кабінету Міністрів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства автомобільних доріг, голови ОДА та інші.

Прем’єр-міністр наголосив, що потрібно чітко визначити потребу держави у вакцинах на цей рік.

«Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У нас є затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в Календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Під час засідання заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Також Головний державний санітарний лікар зауважив, що оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у МОЗ, з урахуванням соціологічних опитувань, визначив прогнозовану кількість вакцин для закупівлі Україною на рівні 15 мільйонів додаткових доз.

За словами Віктора Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила відповідний Календарний план.

Також учасники наради обговорили питання ліквідації наслідків негоди 27-28 січня. За інформацією ДСНС, завчасне прогнозування циклону Укргідрометцентром дозволило мінімізувати негативні наслідки від негоди, забезпечено стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури. До ліквідації негоди залучено понад 1800 осіб і 1500 одиниць техніки.

Прем’єр-міністр заслухав представників Державного агентства автомобільних доріг щодо ситуації з розчищенням автомобільних доріг, а також очільників Одеської та Миколаївської ОДА щодо ситуації з ліквідації наслідків негоди.

«Зараз необхідно зробити все, щоб відновити постачання електрики в постраждалі від негоди населені пункти. Це завдання номер один, тому закликаю відповідні органи докласти для цього максимум зусиль», — наголосив Прем’єр-міністр.

За підсумками засідання Глава Уряду доручив очільникам обласних державних адміністрацій спільно з обласними службами автомобільних доріг розробити й подати концепцію створення майданчиків для відстою автотранспорту.

Крім того, Прем’єр-міністр дав доручення головам ОДА спільно з очільниками територіальних громад організувати обхід людей, які перебувають на обслуговуванні в службі соціального захисту в населених пунктах, де через негоду відсутня електрика.