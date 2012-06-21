Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В уряді підбили попередні підсумки реалізації державної програми підтримки АПК за рахунок зниження вартості кредитів. За цими підсумками, аграрії отримали понад мільярд гривень компенсації за отриманими кредитами (всього на рік заплановано 1,2 млрд), повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Завдяки цьому, за словами міністра, отримувачі такої допомоги, понад 4,2 тисячі сільськогосподарських підприємств, залучили в аграрну галузь майже 25 млрд грн. Ці гроші пішли на оновлення сільськогосподарської техніки, побудову виробничих ліній тощо.
Найбільше компенсацій отримали аграрії на Одещині, у Харківській, Тернопільській, Вінницькій та Черкаській областях (відповідно 91,6; 71; 68,9; 66,5 та 65,4 млн грн). Із тих 36 банків, яких було уповноважено для реалізації програми, реально взяли у ній участь 33.
Скоро аграрії можуть очікувати на новий вид допомоги –– часткову компенсацію відсотків за кредитами, які сільгоспвиробники брали на поповнення власних обігових коштів. Відповідний законопроєкт №3295 вже ухвалено Верховною Радою у другому читанні, на його виконання в Мінекономрозвитку вже готують постанову щодо змін у порядку використання коштів.