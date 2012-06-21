У зв'язку з суттєвим зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуто пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Так, станом на 8 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тисяч 883 пункти обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тисяч 867 стаціонарних пункти, а ДСНС – 16 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів. Зокрема, на Прикарпатті, Косівськими рятувальниками на Буковецькому перевалі розгорнуто мобільний пункт обігріву, а також залучено автомобіль "УРАЛ", щоб надати допомогу водіям у разі необхідності.

Загалом, упродовж доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей, з них до ДСНС – 69 осіб.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України