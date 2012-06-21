Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Полтавщині провели конкурсний відбір інвестиційних програм, які можуть реалізувати за кошти ДФРР у наступному році. Таких програм у сфері культури, науки, освіти, медицини, спорту на конкурс подали близько 80 і на реалізацію кожної з них треба винайти десятки й сотні мільйонів гривень. Усіх їх бюджет фонду не «потягне», тому на конкурсі визначилися з першочерговими проєктами, які потребують невідкладного втручання.

Члени комісії схиляються до того, що найближчим часом за кошти ДФРР реставрують будівлю Полтавського краєзнавчого музею. Ці роботи планують виконати за два роки. Також реконструюють спортзал Демидівської школи , що у Решетилівському районі, нежитлові приміщення під місцевий музей у селі Більськ Котелевського району й закінчать реставрацію Полтавської обласної філармонії. Все таки, це пам’ятка архітектури, колишня хоральна синагога. Її раніше намагалися відновити за гроші обласного бюджету, проте їх довелося витратити на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Також за матеріальної підтримки зазначеного фонду влада Полтавщини сподівається збудувати радіологічне відділення і лабораторію радіонуклідної діагностики у Полтаві й добудувати рентгенодіагностичний кабінет Кременчуцького онкодиспансеру. Разом тільки на ці два об’єкти потрібно буде витратити 525 мільйонів гривень.

У 2020 році ДФРР фінансував на Полтавщині 14 соціально значущих проєктів.