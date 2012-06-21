Учора на вечірньому засіданні Верховної Ради голосами 289 депутатів ухвалено в цілому Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Цьому передувало продуктивне голосування за законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, який адаптували для подальшого ухвалення головного кошторису країни.

Доповідаючи параметри держбюджету, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у процесі підготовки документа до другого читання було розглянуто близько 2,5 тисячі правок народних депутатів. Уряду вдалося зменшити дефіцит бюджету з 6 до 5,5 % ВВП, збільшити дохідну частину на 21 мільярд гривень, а видаткову зменшити на 2,8 мільярда. Під час доопрацювання законопроєкту уряд не змінював основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, адже вони базуються на реальних розрахунках. Як зазначив заступник голови парламентського Комітету з питань бюджету Олександр Трухін, з урахуванням ухвалених змін до Бюджетного кодексу комітет рекомендує прийняти законопроєкт про Держбюджет-2021 у другому читанні та в цілому.