Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Чи готові енергетики до роботи взимку? Як повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України, у процесі моніторингу виробників електроенергії здійснюється оцінка готовності основного обладнання низки підприємств до роботи в зимовий період.

Оскільки раніше Держенергонагляд вносив свої зауваження ПАТ «Черкасиобленерго», тепер змушений зазначити, що графіків планових ремонтів та інших робіт, які забезпечують надійну експлуатацію устаткування, тут додержують не повністю. Також не в повному обсязі виконано інвестиційну програму. У разі неусунення зауважень до 15 грудня 2020 року, як сказано в документі, акт готовності буде анульовано.

До інших перевірених суб’єктів електроенергетики, яким було рекомендовано усунути виявлені недоліки, Держенергонагляд претензій не має, що й засвідчили відповідні акти. Це означає, що взимку все перевірене енергетичне устаткування працюватиме з максимальною надійністю, а постачання електроенергії буде безперебійним.