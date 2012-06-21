Уряд схвалив розроблений Мінфіном проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки».

Реалізація запропонованих законопроєктом змін створить умови для здійснення державою компенсацій суспільству за негативні наслідки, до яких призводять азартні ігри, завдяки спрямуванню коштів, отриманих від плат за ліцензії на азартні ігри і лотереї, на соціально значущі цілі.

Так, проєктом закону пропонується створити Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Державного бюджету України, до якого будуть спрямовуватися ліцензійні платежі у сфері азартних ігор та лотерей.

Починаючи з 2022 року, кошти з цього фонду спрямовуватимуться на підтримку медицини, спорту, освіти, культури та науки, а також частково до місцевих бюджетів, на території яких розташовані гральні заклади казино та зали гральних автоматів, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У прийнятому Верховною Радою Законі «Про Державний бюджет України на 2021 рік» заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету. Так, зокрема, 3,3 млрд грн заплановано сплачувати як субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку.

За рахунок цих коштів заплановано профінансувати 5 статей видатків:

розвиток аеропортної інфраструктури — 1 млрд грн;

створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку: загальний обсяг фінансування — 1,5 млрд грн, з них 805 млн — за рахунок сплати за ліцензії на азартні ігри;

створення при МКІП Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення — 2 млрд грн;

субвенцію місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг — 300 млн грн;

субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку. Загальний розмір субвенції — 6 млрд грн, з них 3,3 млрд грн — за рахунок сплати за ліцензії на азартні ігри.