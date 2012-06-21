Державний комітет телебачення і радіомовлення України інформує про прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України «Українська книжка року».
Заявка на участь в конкурсі відповідно до Положення про щорічну премію Президента України «Українська книжка року», затвердженого Указом Президента України від 16 грудня 2009 року № 1058, подається Держкомтелерадіо України до 15 листопада 2019 року разом із виданням і повинна містити інформацію про видання, що висувається на здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництво або видавничу організацію, рік видання, тираж, обгрунтування висунення видання на здобуття премії, анотації на видання.
Премія присуджується в таких номінаціях:
за видатні досягнення у галузі художньої літератури — книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури;
за вагомий внесок у розвиток українознавства — книжковому виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному виданню, виданню іншого твору україністики;
за сприяння у вихованні підростаючого покоління — книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільників, учнів чи студентів.
Висунення видань на здобуття премії здійснюється з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність.
На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премії.
Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути довершені за змістом та видані на високому естетичному, художньому, поліграфічному рівні.
Заявку та видання (в 2-х примірниках) з поміткою «Щорічна премія Президента України «Українська книжка року» просимо надсилати до Держкомтелерадіо України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.
Контактний телефон: 278-03-11; 279-59-61.