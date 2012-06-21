Роботу та перспективи розвитку системи Держрезерву України нещодавно обговорили в Золотоноші на ДП «Златодар». Сюди завітали представники підприємств системи Держрезерву з різних областей. Серед важливих питань ішлося про підготовку підприємств та організацій до маркетингового року 2018/2019, закупівлю зерна та готовність підприємств здійснювати її через систему ProZorro.
Голова агентства Вадим Мосійчук повідомив, що в системі Держрезерву працюють 23 підприємства та організації. Він поінформував про діяльність, доходи підприємств та організацій в розрізі кожного напряму. Уже з липня державні підприємства розпочнуть приймати зерно. Тому актуальний перегляд тарифної політики. Учасники наради розглянули особливості закупівлі збіжжя та готовність державних підприємств до його зберігання. Детально спинилися на поточному стані справ щодо створення ДП «Агрорезерв» на базі 10 підприємств.
Зазначали, що всі агропідприємства повністю готові до нового маркетингового року й відкриті до активної співпраці з зерновими трейдерами, фермерами та іншими поклажодавцями.
Директор ДП «Златодар» Валерій Буркацький ознайомив колег із досвідом успішної роботи одного з найпотужніших нині на Черкащині хлібоприймальних підприємств. ДП «Златодар» — лідер серед підприємств системи за обсягами приймання. У 2017/2018 маркетинговому році прийняв понад 90 тисяч тонн зернових. Підприємство стабільно працює і розвивається, вкладає кошти у модернізацію власних потужностей, має змогу виплачувати достойну зарплату, сплачувати податки в державну скарбницю. Подальше нарощування потужностей, активне налагодження співпраці із сільськогосподарськими виробниками області — ось основні напрями докладання сил колективу. Підприємство приймає, зберігає, сушить, очищує зерно та виробляє хліб і хлібобулочні вироби.
За повідомленням управління агропромислового розвитку Черкаської обладміністрації, в краї планують зібрати 3,7 мільйона тонн зернових. Агропідприємства успішно завершили сівбу ярих і технічних культур, засіявши 422 тисячі гектарів, що на 14 тисяч більше за торішній показник.
Чи достатні в області потужності для зберігання вирощеного, адже жнива не за горами? За інформацією першого заступника голови обладміністрації Віталія Коваля, на Черкащині працюють 32 хлібоприймальні підприємства, які можуть вмістити близько 1,8 мільйона тонн збіжжя. Для цих потреб підготовлено зернові склади сільгосппідприємств загальною місткістю 1,3 мільйона тонн, 67 сушильних комплексів на базі ХПП та більш як 100 — у сільгоспвиробників. На сучасних зерносховищах надають і супутні послуги: сушіння, транспортування збіжжя.