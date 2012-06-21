На 700 мільйонів гривень, або на 18%, скоротилася сума заборгованості підприємств із заробітної плати у всій Україні. На середину січня вона становила 3,1 мільярда гривень, а торік на початок грудня заборгованість сягала 3,8 мільярда, за оперативними даними Держстату.

Найбільший внесок у погашення заборгованості зробили Донецька (299 мільйонів), Львівська (169 мільйонів) та Харківська (97 мільйонів гривень) області. Проте Донеччина досі залишається найбільшим боржником — 719 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

У Києві, п’ятій адміністративній одиниці за обсягом заборгованості із платні (337 мільйонів гривень), цей показник скоротився лише на 10,2 мільйона.

Більшість (89,1%), або 623,8 мільйона гривень, погашення заборгованості припадає на підприємства державної форми власності. Підприємства Міненерго скоротили борги на 535 мільйонів, Укравтодору — на 54, Укроборонпрому — майже на 43 мільйони. Останній, до слова, — найбільший боржник (587 мільйонів гривень) в розрізі центральних органів влади України.