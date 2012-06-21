Реформа державної служби виходить на впровадження системних речей, серед яких чітке визначення сфер відповідальності кожного органу влади, його керівника. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час спецнаради з питань подальшого реформування системи держуправління, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Починаємо перезавантаження всієї держслужби. Наразі найбільш прийнятна модель держуправління — модель роботи органів місцевого самоуправління, де є центри прийняття рішень і виконавчі комітети. І на центральному управлінському рівні це можна перейняти — із конкретним розмежуванням функцій, можливістю надання широкого інструментарію формування й виконання держполітики, коли глава уряду і його члени займаються розвитком держави, напрацьовують фундаментальні напрямки роботи і мають достатні повноваження ухвалювати рішення. Потрібен закон, який би закріпив необхідні норми», — зазначив Прем’єр.