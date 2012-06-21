Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури України, детективи НАБУ спільно з СБУ та САП розпочали обшуки у справі щодо зловживань в Українському Дунайському пароплавстві (УДП). Слідчі дії зачіпають низку компаній та фізичних осіб, яких підозрюють у завданні судноплавній компанії ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» збитків в особливо великих розмірах. Зауважимо, що хоча компанія й називається приватною, але засновником її є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Тобто, розкрадання компанії є розкраданням державного майна.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій з цього приводу нагадав, що рік тому тодішній керівник пароплавства заявив, що очолювана ним компанія –– банкрут і він готовий її приватизувати (доведення компанії до банкрутства з метою подальшої приватизації –– одна з найбільш розповсюджених схем відчуження державної власності). Міністр наголосив, що за попереднього керівництва за Дунайським пароплавством накопичилося чимало боргів, виявлено численні факти корупції.

Владислав Криклій згадує зокрема долю 32 ліхтерів (несамохідне судно, різновид баржі), які злочинним чином з власності УДП опинилися за кордоном. Натомість після зміни керівної ланки пароплавство лише за перше півріччя цього року отримало прибуток у 34,6 млн грн. Варто порівняти –– за перше півріччя минулого року доходи компанії були учетверо менші, 2018-го ледве півмільйона, а 2017-го – взагалі самі збитки. Варто сподіватися, що після повернення пароплавству незаконно відчуженого майна його фінансовий стан ще більше поліпшиться.