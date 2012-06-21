Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Перші дев’ять жителів Донеччини, житло яких було серйозно пошкоджене внаслідок військової агресії РФ, отримають матеріальну компенсацію.

Як повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації, на засіданні спеціальної комісії з цих питань розглянули 10 відповідних заяв: два зруйновані житлові помешкання розташовані в Авдіївці, а вісім на території селища Зайцеве. Для однієї із заяв подовжено строк щодо прийняття остаточного рішення, а всі інші дев’ять власників пошкоджених будинків чи квартир отримають компенсацію в розмірі 2,7 мільйона гривень — по 300 тисяч гривень кожному.

Після того, як Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, отримавши узагальнений список потерпілих від війни людей, здійснить розподіл грошей до регіонального органу соціального захисту населення Донецької, звідки їх перерахують на рахунки отримувачам.

Варто нагадати, що вперше з початку військової агресії на території Донбасу з ініціативи уряду у Державному бюджеті на 2020 рік передбачено 20 мільйонів гривень для виплат жителям прифронтових Донецької та Луганської областей, чиї будинки чи квартири зазнали руйнувань.