Діабет 2 типу – це хвороба, при якій організм не може контролювати рівень глюкози в крові. Рівень цукру зростає і організм звикає до цього, внаслідок чого розвивається залежність від ін'єкцій інсуліну. Це може привести до серйозних і небезпечних для життя ускладнень.
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Якщо не лікувати діабет, то виникає ціла низка проблем, закрема ниркова недостатність, пошкодження нервів, погіршення зору, хвороби серця та інсульти. Нові дослідження вчених говорять про те, що куркума знижує рівень цукру в крові.
Популярна індійська спеція має багато корисних властивостей, до яких додалося зменшення рівня цукру в крові. Куркумін допомагає також боротися з онкологічними захворюваннями, підтримує роботу серцево-судинної системи, він є природним болезаспокійливим і антибіотиком, знижує рівень холестерину і допомагає скинути зайву вагу.
Додавання спеції в їжу не гарантує її повне засвоєння, тому фахівці рекомендують вживати куркуму разом з чорним перцем.
Піперін, шо міститься в перці, сприяє повному засвоєнню куркумина. Для діабетиків досить приймати по 1 чайній ложці порошку куркуми після їжі. Для поліпшення засвоєння необхідно додавати 1/4 ложки перцю. Вчені вважають, що в поєднанні з правильною дієтою, що виключає крохмаль і виконанням фізичних навантажень, діабет не проблема.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»