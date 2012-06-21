За перші три місяці цього року у світі продано 312 400 електромобілів, повідомляє ресурс ev-volumes.com. Це на 59% більше, ніж за такий самий період минулого року. Статистика містить дані світових продажів електромобілів і гібридів, а також продажів легких комерційних електромобілів у США та Канаді, Європі і Китаї.
З даних випливає, що за звітний період гібридів продавали на 69% більше, а повноцінних електромобілів – на 52%. Крім цього, продано 1076 електромобілів на паливних елементах – водневі моделі зараз є рідкістю, проте і їхні продажі зросли порівняно з минулим роком на 34%.
Лідером першого кварталу цього року з продажу став оновлений Nissan Leaf з показником у 22 000 машин, а от розрекламована Tesla Model 3 посідає 10-й рядок у цьому переліку з результатом у 8 000 електрокарів.
Щодо країн, найбільше електромобілів додалося на дорогах Китаю (+113%), Канади (+114%), Нідерландів (+122%), Південної Кореї (+138%), Іспанії (+118%), Фінляндії (+144%), Австралії (+132%). А Норвегія стала лідером за часткою електромобілів серед усіх проданих нових машин – 46%. На другому місці – Ісландія (26%), на третьому – Швеція (7%). У більших державах на автомобілі з зарядкою припадає не більше 2,5% ринку.