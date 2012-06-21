Миколаївські школи отримали 100 нових контейнерів для збирання використаних пакетів з-під молока та соків. Ще 35 контейнерів у дорозі. Це вперше в Україні всі школи міста організовано долучилися до проекту з розділення відходів, який розпочався восени 2016 року і набирає обертів.
Унікальні контейнери з гаслом «Пакети, здавайтеся!», призначені для використаних картонних пакетів з-під рідких харчових продуктів, надала компанія TetraPak, яка має завод з переробки у Харкові.
Як зазначила проектний менеджер Агенції розвитку Миколаєва Анна Ганжул, прищеплювати любов до чистоти і правила екологічного життя потрібно з дитинства. У Миколаєві вже другий рік діти сортують папір і пластик, тепер настав час для тетра-паку. Нові контейнери смішні і схожі на чоловічків. Місто їх отримало в подарунок. Тож розділення відходів буде ще цікавішим. І діти добре зрозуміють, що упаковка — це не просто сміття, а сировина для переробки.
Найкращий спосіб змусити дітей робити щось корисне — перетворити завдання на гру. Кольорові контейнери-чоловічки розроблено спеціально для шкіл, вони викликають у дітей бажання згодувати їм пакетик. Отворів для пакетиків багато, щоб діти на перерві не стояли в чергах. Розміри підігнані під зім’яту упаковку.
«На жаль, більшість сміття в Україні потрапляє на звалища, які розростаються до гігантських розмірів, — каже Анна Ганжул. — Але те сміття можна переробити, не завдаючи шкоди природі. Усе, що необхідно, — правильно його розділити і відправити на обробку. Своїм проектом ми намагаємося привернути увагу влади, бізнесу і громадськості до цієї проблеми. Розділення відходів має стати обов’язковим».
Картонна упаковка тетра-пак повністю піддається переробці. З паперового волокна можна виготовити картон та офісний папір, з поліетилену і алюмінієвої фольги — паркани, підлогове покриття, ізоляційні та оздоблювальні матеріали.