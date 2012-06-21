Медицина — пріоритет усіх перетворень у державі, й уряд робитиме все необхідне для закріплення тенденцій, спрямованих на зміцнення здоров’я і довголіття українців. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з роботою столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — одного з найвідоміших на весь світ закладів, де лікарі проводять надскладні операції та процедури дітям з вадами серця.
«Дякую лікарям і колективу за унікальну роботу. Вони рятують тисячі українських життів, володіють найсучаснішими технологіями, забезпечують високі показники постопераційного довголіття, — щиро наголосив Володимир Гройсман. — Медицина для мене пріоритет. І не просто медицина, а можливість створити умови, коли можна нормально жити й лікуватися. Тож такі заклади — це дороговказ, як треба рухатися і створювати умови лікування серцевих патологій».
Уряд і надалі всіляко підтримуватиме центр, запевнив Прем’єр-міністр. Уже надано нове приміщення для другого корпусу закладу, забезпечено фінансування робіт обсягом понад 60 мільйонів гривень.
«Ми забезпечуємо українцям безкоштовні ліки, мережу кардіоцентрів. Уже є ознаки зменшення смертності та інвалідності. А далі треба зміцнювати тенденцію на довголіття. Будемо це підтримувати й сприяти», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Заклад цей існує вже півтора десятиліття. Упродовж цього періоду проконсультовано понад 144 тисячі пацієнтів із вродженими й набутими вадами серця. Виконано 14,5 тисячі операцій, зокрема понад 3 тисячі — дітям до року. З 2009-го тут проводять операції в перші години життя з використанням пуповинної крові. Проведено вже 260 таких хірургічних втручань.
Лише торік у центрі проконсультовано понад 35 тисяч пацієнтів, проведено понад 3 тисячі операцій, рівень післяопераційної летальності не перевищує 1%. За кількістю та складністю проведених операцій центр посідає перше місце в Європі серед дитячих кардіологічних клінік.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»