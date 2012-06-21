Кожної весни тисячі людей з’їжджаються до букового лісу Галлербос неподалік Брюсселя, щоб помилуватися природним дивом. Щороку приблизно від середини квітня й до початку травня цей ліс прикрашає блакитний килим диких гіацинтів. Мільйони синіх дзвоників ростуть так щільно і встеляють такі великі площі, що Галлербос називають Синім лісом.
Якщо ви прийдете сюди зранку, то побачите чарівну картину: перше сонячне проміння, пробиваючись крізь молоде зелене листя дерев, по-особливому підсвічує синій цвіт гіацинтів, від чого в лісі стоїть казкове блакитно-фіолетове марево. У ньому легко уявити Мавку, яка гойдається на вербовому гіллі, чи ельфів, які танцюють на старих, зарослих мохом пеньках.
Загальна площа лісу — близько 555 гектарів. Для охочих помилуватися гіацинтами лісництво відвело два маршрути завдовжки сім кілометрів. Ці широкі стежки обнесено мотузяною загорожею. Адже дикі гіацинти заборонено не лише рвати, по них не можна ходити, бо квітковий килим дуже ніжний, і його легко можна пошкодити.
Те, що дикі гіацинти такі густі, свідчить, що вони ростуть тут не одне століття. Раніше Галлербос належав до найбільшого масиву букових пралісів у Європі, який сягав південної частини Брюсселя. Цей ліс існував ще за часів римлян і починався від берегів Рейну та Мозелю і доходив до Північного моря. Перші згадки про нього датуються 686 роком. Проте у роки Першої світової війни велику частину Галлербосу було вирубано. Нині в лісі залишилися лічені древні дубові та букові дерева. У 30-х роках минулого століття бельгійський уряд розпочав програму з відновлення зелених насаджень на цих територіях. Таким чином тут з’явився оновлений Галлербос.
Щороку час цвітіння гіацинтів різний, бо залежить від примхливої бельгійської погоди. Тому коли він наближається, спеціальний сайт розміщує щоденні оновлення. Отже, відвідувачі й численні професійні фотографи можуть побачити, коли Галлербос стає справді синім лісом. У вихідні дні гіацинтові стежки наповнюються людським потоком з охочих помилуватися цим неповторним явищем. Влада містечка Галле, біля якого розташовано ліс, навіть запровадила спеціальний автобус, котрий доставляє всіх охочих до чарівного лісу диких гіацинтів.