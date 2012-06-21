Він малює виключно з допомогою пам'яті, але його скетчі неймовірно реалістичні.
Сербський художник Дюшан Кртоліца почав малювати в два роки, як тільки навчився правильно тримати олівець. Зараз йому 15 років, і він вже має шість персональних виставок. Кілька років тому він навіть проілюстрував енциклопедію доісторичних тварин.
«Я люблю різноманітність тваринного світу, його неймовірну здатність пристосовуватися і змінюватися, – каже Дюшан. –А малюнок завжди був для мене чимось на зразок гри».
Батьки розповідають, що першою твариною, намальованою Дюшаном, став кіт. Хлопчик малює по кілька годин на день і каже, що це зовсім не складно, тому що він насолоджується процесом. А образи тварин створює виключно з допомогою уяви і пам'яті: «У мене є вже образ тварини в голові, мені не потрібно дивитися на фото, коли я малюю».
Джерело Bored Panda