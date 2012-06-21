Художник Шон Августин Марч з Бінгемтона, штат Нью-Йорк, створив чарівну настільну «лампу», використовуючи комбінацію діхроічного і дзеркального скла.
Ця унікальна техніка створює об'єкт, який відображає різні кольори і глибини в залежності від того, де ви його переглядаєте – але чарівна «лампа» обійдеться вам в 3000 доларів (2400 фунтів).
Августин Марч назвав своє дітища на честь фізика 19-го століття Августина-Жана Френеля, піонера в царині оптики.
Французький інженер-будівельник і вчений винайшов лінзи, необхідні для створення паралельних променів, які досі використовуються в будівництві маяків.
Августин Марч використав 10-дюймовий діхроічний скляний куб з п'ятидюймовим внутрішнім кубом.
Він живиться від п'яти ватного світлодіода, який гарантує 200 000 годин роботи.
Доступна менша п'ятидюймова версія, оснащена лампою потужністю три вата, за 1400 доларів (1100 фунтів).
«Мені завжди подобалося вивчати нові способи зміни світла, і після декількох нудних років живопису і малюнка я вирішив зосередитися на самому світлі, а не на квітах, які заломлюють навколишній світ. Дзеркала були моїми воротами в скло. Спочатку я розробив свою власну форму дзеркала нескінченності, яка привела до мого пошуку типу скла, яке могло б не тільки відбивати світло, а й пропускати його. Виявляється, діхроічне скло дало мені саме те, що мені було потрібно. З тих пір я не озирався назад», – розповідає Августин Марч.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»