Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Експерт-дієтолог поділилася дуже цікавою інформацією. У відеоролику вона розповіла, в яких випадках дієти не те що не допомагають, а навпаки – заважають бажаючим схуднути.

За словами Лієнн Уорд, для активного скидання ваги необхідно мати розігнаний метаболізм. А коли людина сидить на тривалій дієті, його метаболізм сповільнюється і жир перестає згорати так, як хотілося б, повідомляє слова фахівця Daily Mail.

Тому для того, щоб знову розігнати метаболізм, дієтолог радить ненадовго позбутися дефіциту калорій. При цьому важливо зберегти активні тренування і здоровий сон.

«Коли ви добре харчуєтесь, регулярно тренуєтесь і добре спите, рівень обміну речовин повинен бути хорошим. Найгірше, що ви можете зробити для схуднення, – це тривалий дієтичний режим», – каже дієтолог.

Тисячі людей, які бачили відео Лієнн Уорд, сказали, що скористаються її порадами, щоб покращити свій метаболізм і схуднути після тривалого карантину, коли більшість набрали лишні кілограми.

Інші заявили, що припинять дієти і надаватимуть перевагу вживанню кращих продуктів.

Уорд закцентувала свою увагу на тому, що людям, які хочуть схуднути, необхідно спати по 7-9 годин на добу. Також важливу роль відіграє не тільки кількість, але і якість самого відпочинку.