XVIII Міжнародний конкурс дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» відбувся у столиці. Проходив він в Українському домі. Організатором виступив Київський національний університет технологій та дизайну. Серед партнерів — газета «Урядовий кур’єр».

Нинішній конкурс проходив під девізом «Мода без кордонів». Крім українських молодих талантів, участь у ньому взяли посланці Білорусі, Молдови, Грузії, Ірану, Нігерії та інших країн. Свято моди було захопливим. Не випадково член журі видатний дизайнер Іван Діденко фотографував усі колекції. А на оцінку присутніх учасники представили одяг, взуття, аксесуари.

Екстравагантність — одна з фішок молодих художників

Фото з сайту knutd.edu.ua

«Організація конкурсу, рівень робіт, — ділиться враженнями член журі Анжеліка Долженко, — дає всі підстави вважати «Печерські каштани» головним конкурсом модельєрів України, які визначатимуть напрям розвитку легкої промисловості не лише в нашій державі, а й за кордоном». 

Експерт не перебільшує. Українські модельєри справді підкорюють світ. І більшість із них — випускники вказаного київського вишу. Нещодавно Українська асоціація хутровиків долучилася до оснащення однієї з лабораторій. Віддача не забарилася: вперше на «Печерських каштанах» демонстрували вироби з хутра.

Тож «Печерські каштани» — своєрідне дзеркало університету і його партнерів.

А Гран-прі у номінації «Одяг» здобув студент КНУТД із Нігерії Ено Енієокпон.

«Дизайн, — каже президент конкурсу ректор Київського національного університету технологій та дизайну академік НАПН України Іван Грищенко, — не стільки професія, як ставлення до життя. Той, хто ним займається, прагне зробити світ кращим. «Печерські каштани» — перша сходинка до цього».

На цьому конкурсі не було переможених. Усі викладачі, студенти, партнери продемонстрували оптимістичне ставлення до життя. Прекрасний дизайн покращує наше майбутнє.

Чоловіки також хочуть бути красивими
Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»