XVIII Міжнародний конкурс дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» відбувся у столиці. Проходив він в Українському домі. Організатором виступив Київський національний університет технологій та дизайну. Серед партнерів — газета «Урядовий кур’єр».
Нинішній конкурс проходив під девізом «Мода без кордонів». Крім українських молодих талантів, участь у ньому взяли посланці Білорусі, Молдови, Грузії, Ірану, Нігерії та інших країн. Свято моди було захопливим. Не випадково член журі видатний дизайнер Іван Діденко фотографував усі колекції. А на оцінку присутніх учасники представили одяг, взуття, аксесуари.
«Організація конкурсу, рівень робіт, — ділиться враженнями член журі Анжеліка Долженко, — дає всі підстави вважати «Печерські каштани» головним конкурсом модельєрів України, які визначатимуть напрям розвитку легкої промисловості не лише в нашій державі, а й за кордоном».
Експерт не перебільшує. Українські модельєри справді підкорюють світ. І більшість із них — випускники вказаного київського вишу. Нещодавно Українська асоціація хутровиків долучилася до оснащення однієї з лабораторій. Віддача не забарилася: вперше на «Печерських каштанах» демонстрували вироби з хутра.
Тож «Печерські каштани» — своєрідне дзеркало університету і його партнерів.
А Гран-прі у номінації «Одяг» здобув студент КНУТД із Нігерії Ено Енієокпон.
«Дизайн, — каже президент конкурсу ректор Київського національного університету технологій та дизайну академік НАПН України Іван Грищенко, — не стільки професія, як ставлення до життя. Той, хто ним займається, прагне зробити світ кращим. «Печерські каштани» — перша сходинка до цього».
На цьому конкурсі не було переможених. Усі викладачі, студенти, партнери продемонстрували оптимістичне ставлення до життя. Прекрасний дизайн покращує наше майбутнє.
для «Урядового кур’єра»