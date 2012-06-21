В Україні вже готова інфраструктура для проведення вакцинації проти COVID-19.

Про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена. В Україні загалом працюватиме 500 мобільних бригад що здійснюють вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни, крім того на початковому етапі буде розгорнута 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах, загалом були працювати більше 4 тисяч кабінетів щеплень по всій країні”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що всі, хто висловить бажання зробити щеплення, отримають таку можливість згідно Національному плану вакцинації.

Шмигаль також зазначив, що вакцинація у лютому розпочнеться зі щеплення від COVID-19 медиків.

“Вже у найближчі тижні Україна отримає від компанії Pfizer 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Ми маємо їх захистити, бо вони найбільше ризикують захворіти на коронавірус”, - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що в лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки вакцин в Україну. Шмигаль нагадав, що буде завезена тільки перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах.