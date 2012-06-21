У столиці планують створити 3D-копії історико-архітектурних пам’яток з рельєфними тактильними табличками (шрифтом Брайля) для людей з вадами зору. Ініціатива започаткована Управлінням туризму та промоцій КМДА.
“Першою зменшеною архітектурною 3D моделлю з табличками з текстом Брайля буде ансамбль «Софія Київська» на Софійський площі, відлитий з бронзи та встановлений на п’єдесталі з білого мармуру”, – повідомили в управлінні.
Також додають, що вже розпочали створення зменшеної конструкції з полімерного пластику на 3D-принтері. Після цього виготовлять силіконову форму та віділлють її.
“«Софія Київська» була обрана першою не даремно, адже вона включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є однією з найбільш відвідуваних туристичних локацій Києва”, – наголошуть в Управлінні туризму та промоцій.
У планах – встановлення 3D конструкцій з рельєфними тактильними табличками Золотих воріт, Андріївської церкви, Михайлівського Золотоверхого собору, монументу «Батьківщина-Мати», монументу Незалежності, церкви Святого Миколая, пам’ятника Володимиру Великому та інших.