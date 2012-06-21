Про це заявила федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє Укрінформ.
«Для мене питання транзиту через Україну є життєво важливим питанням», – сказала Меркель.
Вона зауважила, що завжди говорила президенту РФ Володимиру Путіну про те, що транзитна роль України має зберігатися, та повідомила, що Путін розуміє ситуацію.
Також, за словами Меркель, Берлін завжди бажав успіху тристороннім газовим переговорам між Україною, Росією та ЄС. Вона додала, що все в руках єврокомісара Мароша Шефчовича, який їх супроводжує. Головне – заручитися тим, щоби транзит був продовжений наступного року, наголосила канцлер ФРН.
Україна вдячна Німеччині за готовність до предметного діалогу з питань транзиту російського газу українською територією попри діаметрально різні позиції щодо проєкту «Північний потік-2».
«Важливе питання, яке ми обговорювали з пані Меркель сьогодні, – це забезпечення енергетичної безпеки України. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту «Північний потік-2» є діаметрально протилежними, водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання», – сказав Зеленський.
У цьому контексті він підкреслив, що збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи.
«Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку», – переконаний президент України.