В Україні для власників автомобілів планують ввести новий штраф – за зменшення оригінальних показників одометра, тобто пробігу. Про це в ефірі 5 каналу розповів керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
«Ми зараз почали збирати обов’язкову інформацію щодо пробігу авто. Я також виступив з пропозицією до групи депутатів про те, щоб вони розглянули можливість у Кодексі про адміністративні правопорушення і теж додали норму про відповідальність, адміністративну принаймні, за «скрутку» пробігу. Бо фактично це маніпуляції з авто, що шкодять покупцеві. Бо ми чудово розуміємо, що дешевшим чи доступнішим є авто економ-класу, і коли в нього пробіг 100 тисяч або 300 тисяч – це фактично може бути дві різні ціни. І це просто аферизм, що може завдати шкоди у кілька тисяч доларів», – зазначив Криклій.
Чиновник також заявив, що незабаром МВС створить зручні онлайн-інструменти, де можна буде перевірити історію автомобіля.
«Історія автомобіля – це послуга, до якої ми теж готувалися, технологічно вона в нас уже на фінальному етапі, допрацьовуємо певні інтерфейси – знову-таки, це зручний інструмент, для того щоб коли ти хочеш придбати авто, тобі немає потреби витрачати час і їхати на станцію діагностики, або фізично приїжджати до центру, можна отримати первинну інформацію, зрозуміти, що, наприклад, продавець тебе дурить, сказав, що він був єдиним власником, а насправді автомобіль перепродувався п’ять разів» – розповів посадовець.