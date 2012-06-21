Питання щодо ухилення від батьківського обов’язку з утримання дітей – дуже актуальне. Неплатники аліментів, а здебільшого, це чоловіки – намагаються ухилятись від прямого конституційного обов’язку – захисту найнезахищеніших громадян, які стають заручниками побутових чвар та проблем між дорослими. З трьох мільйонів українських дітей, які фактично отримують аліменти, кожна п’ята дитина потрапляє в ситуацію, коли через конфлікт між батьками вона недоотримає коштів, необхідних на її потреби. Саме для того, аби побороти цю ситуацію, парламентом було ухвалено закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, яким запроваджується, зокрема, й створення реєстру неплатників аліментів.
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«500 тисяч дітей в Україні не отримують аліменти. У реєстрі неплатників аліментів, котрий створили цього року, вже внесено 160 тисяч проваджень, – повідомив «Урядовий кур’єр» заступник міністр юстиції Сергій Петухов. – Тепер юстиція створила мобільні групи, які їдуть до недбалих батьків та нагадують їм про їхні обов'язки. Діти, які роками не одержували підтримки, отримали надію. Саме через такі ініціативи Мін'юсту я бачу сенс в своїй роботі».