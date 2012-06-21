Діабет 2 типу ефективно лікує часник
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Спровокувати розвиток діабету 2 типу може надмірна кількість вітаміну В12 в раціоні, недостатнє вживання овочів і незбалансоване харчування в цілому. До такого висновку прийшли вчені з Американського товариства харчування, пише Medicalxpress.
Згідно з трьома масштабним дослідженням, харчування має суттєвий вплив на розвиток діабету.
Так, до небезпечного захворювання призводить нестача в раціоні рослинної їжі, молочних продуктів та м'яса.
У той же час надмірне вживання вітаміну В12, який міститься в яловичині, баранині, лососеві, підвищує ризики появи діабету. Вчені радять врівноважувати його споживання з вітамінами В2 і В6 (каші, горіхи, гранати, апельсини).
Важливо дотримуватися і збалансованого харчування. Якщо людина вживає в їжу виключно рослинні продукти або їсть занадто багато м'яса, це збільшує ризик діабету. Для профілактики необхідний різноманітний раціон.
Вчені прийшли до висновку, що харчування, в якому багато овочів, а також м'яса і молочних продуктів, може знизити ймовірність розвитку діабету на 60%.
Спочаткулікарі радять їсти овочі, а потім вживати м'ясо і гарніри.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»