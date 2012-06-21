Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

З акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийшов після докового ремонту середній десантний корабель L401 «Юрій Олефіренко». У зв’язку із проходженням корабля протягом одної години в місті розвели три мости, що є нечастою подією в корабельній столиці України, адже судна та кораблі не будуються, а лише інколи заходять на ремонт. Одночасно розвели понтонний, Інгульский та Південнобузький мости, а корабель виведений з доку заводу за допомогою буксиру.

«Юрій Олефіренко» побудований у Гданську 50 років тому. Довжина корабля складає понад 81 метр, ширина — понад 9 метрів, осадка — один метр 20 сантиметрів. Корабель може знаходитися в автономному плаванні до 30 діб, він розвиває швидкість 18 вузлів. На оснащення у нього є декілька 30-міліметрових автоматичних гармат, системи залпового вогню та переносні зенітні ракетні комплекси «Стрела-3».

Свою назву на честь героїчного капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренко, який загинув на Донбасі, корабель отримав у 2016-му році. Судно не перший раз проходить ремонт на миколаївському підприємстві. Хоча кораблі цього проєкту себе добре зарекомендували завдяки надійності та конструктивній простоті, його потрібно постійно підтримувати у бойовому стані. Цього разу на «десантнику» відновлені пошкоджені ділянки зовнішньої обшивки та елементи конструкцій корпусу, гвинто-стернову систему, цистерни, трубопроводи. Після окупації Криму корабель був переведений до Одеси, наразі він базується в Очакові, куди і прямує.