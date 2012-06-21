Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У першій декаді червня на території області розпочали роботу 720 закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Як пояснив заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев, ця цифра складає 97,6% до запланованої кількості. Вісімдесят шість тисяч дітей вже заселили 14 стаціонарних таборів області, а також відпочивають та проходять оздоровлення в 686 таборах з денним перебуванням та 20 таборах праці та відпочинку.
За межі області на оздоровлення коштом обласного бюджету направлено 1550 дітей пільгових категорій.
«У цілому всіма формами оздоровлення та відпочинку в межах та за межами області охоплено 87,7 тисячі дітей, що становить 36,4% від планових показників. За підсумками тогорічної оздоровчої кампанії Харківська область посіла перше місце в Україні за кількістю охоплених дітей та якістю відпочинку. Наше завдання на цей рік – залишитися лідерами за цими показниками», – зазначив Анатолій Бабічев.
За вимогою керівництва області сьогодні головна увага всіх служб, задіяних у проведенні літньої оздоровчої кампанії повинна бути спрямована на забезпечення якості дитячого відпочинку та безпеку.