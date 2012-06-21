Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 4347 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження Державного фонду декарбонізації. Йдеться про переведення підприємств (у тому числі енергетичних) з вуглецевого палива на альтернативні джерела з метою зниження викидів в атмосферу двоокису вуглецю (СО 2 ).

Законопроєкт, поданий членом комітету з питань енергетики та ЖКП, народним депутатом Юрієм Камельчуком з ініціативи Міністерства енергетики, передбачає збільшення податку на викиди СО 2 з 10 до 30 грн за тонну. Зі стягнених сум половину спрямують до загального фонду Держбюджету цільовим призначенням на заходи із захисту довкілля, решта залишиться у зазначеному фонді і спрямовуватиметься виключно на проєкти, спрямовані на зменшення викидів двоокису вуглецю.

Ці проєкти, як передбачається, мають реалізовуватися за такими напрямками: модернізація підприємств, у тому числі генеруючих, тепломереж, системи водоканалу, вуличного освітлення, переробка побутових відходів, електрифікація громадського транспорту, заохочення населення до придбання електрокарів, розвиток виробництва біогазу та етанолу. У подальшому цей список буде доповнено.

При цьому фонд існуватиме без утворення окремого юридичного суб’єкта, у рамках діючих державних інституцій, тому, на думку авторів проєкту, не потребуватиме додаткових бюджетних витрат на свою діяльність.