Суперечки за землю були актуальними не лише за часів Івана Нечуя-Левицького — такі вони й нині. А часом сварки бувають куди масштабнішими, ніж між членами Кайдашевої сім’ї: від силових рейдерських атак до стрілянини.
Отож задля забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень земель і зібраного врожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії щодо захоплення майна аграріїв розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної було створено штаб мобільного реагування у разі порушення прав землевласників. До його складу входять представники силових структур області, громадських організацій, які об’єднують власників землі, фахівці департаменту агропромислового розвитку ХОДА, фіскальної служби та управління Держгеокадастру в області.
На недавньому засіданні опрацьовували п’ять звернень, у яких здебільшого йшлося про незаконне продовження договору оренди земельної ділянки.
Заявники із Сахновщинського району прагнули встановити справедливість стосовно орендних відносин з одним із підприємств району.
«Термін чинності договору оренди вже давно сплинув, а підприємець не повертає землі та не виплачує коштів землевласникам, які не хочуть переукладати договір оренди», — зазначив представник заявників.
Перший заступник голови ХОДА Марк Беккер запропонував на наступне засідання штабу запросити представників двох сторін для конструктивного діалогу й наголосив, що прав землекористувачів не можна порушувати, а всі конфліктні ситуації сторони мають врегульовувати виключно за законом.
Протягом 2019 року до оперативного штабу мобільного реагування у разі порушень прав землевласників і землекористувачів надійшло 17 звернень, більшість з них стосується незаконного продовження договору.
Штаб допомагає на практиці якщо не розв’язати проблему, то розрубати заплутаний гордіїв вузол.