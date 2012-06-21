Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.
«Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», – йдеться в указі. В документі уточнюється, що Вовка звільнено згідно з раніше затвердженим планом ротації голови та членів НКРЕКП.
Нагадаємо, 18 квітня Вовка повторно не допустили до участі в конкурсі з відбору нових членів НКРЕКП після того, як конкурсна комісія визнала недостатнім його досвід роботи в сфері енергетики. Згідно з новими нормами, кандидат повинен мати не менше п'яти років досвіду роботи у даній сфері.