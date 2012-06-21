13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО, скликаному на запит України відповідно до статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.

Союзники НАТО та Україна розглянули військову активність Росії, яка суттєво активізувалася впродовж останніх тижнів на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордону нашої держави.

Дмитро Кулеба детально поінформував союзників про нарощування Росією військової присутності, підвищення обсягів російської дезінформації та суттєву войовничу риторику російських чиновників, які погрожують Україні війною. Міністр поділився своєю оцінкою мотивації РФ та цілей, які вона намагається досягти. Глава української дипломатії запропонував десять практичних кроків, які союзники НАТО можуть здійснити задля підтримки України.

Союзники одностайно підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони підкреслили, що НАТО не визнає і не визнаватиме спробу анексії Криму, засудили дестабілізацію Росією безпекової ситуації на сході України, що триває.

Учасники засідання погодилися, що послідовна політика НАТО з підтримки України, яка протистоїть агресивним діям Росії, залишиться незмінною. Головуючий на засіданні Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні.

Учасники закликали Росію припинити її провокації та погрози, знизити напругу у зазначених регіонах та негайно підтвердити відданість режиму припинення вогню на сході України на виконання своїх зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями.

ДОВІДКА "УК"

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.