З ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Міністр поінформував співрозмовника про системне загострення Росією безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Дмитро Кулеба приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

Ентоні Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Сторони обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у політичній та безпековій сферах.