Другий в Україні регіональний Офіс євроінтеграції відкрили віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина разом із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. «Дніпро –– форпост територіальної цілісності й незалежності країни. Пріоритетом роботи буде поліпшення динаміки залучення інвестицій, взаємодія з бізнесом, формування пропозицій та експертизи щодо потреб бізнесу, їхня комунікація на рівні уряду та євроінституцій Брюсселя, –– зазначила Ольга Стефанішина. –– У майбутньому ми використаємо цю інформацію для консультацій з ЄС щодо оновлення торгових параметрів Угоди про асоціацію, долучення до проєктів ЄС із зеленої економіки. Офіс у Дніпрі сприятиме й розвитку малого та середнього бізнесу, бо в консультаціях з оновлення Угоди про асоціацію ми хочемо зробити акцент на формуванні потужних стимулів для МСБ». У першому півріччі 2021 року, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра, буде відкрито чотири регіональні офіси, започатковано програму взаємодії регіонів для обміну досвідом.