Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Керівники майнової та безпекової служб Харківського тракторного заводу, скориставшись інформацією про передачу на баланс Харківської міської ради гуртожитків підприємства, що має відбутися вже цьогоріч, вирішили непогано «підзаробити». Над розробками хитромудрих схем голову довго не ламали, а стали діяти нахрапом, застосовуючи вимагання від заводчан грошей за видачу ордерів на житлову площу в гуртожитках та залякуючи непокірних.

Про цей факт повідомив керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, пояснивши, що після переведення гуртожитків у комунальну власність їх мешканці отримували право на приватизацію житла.

Тож заповзятливі посадовці, попри те, що працівники ХТЗ зі стажем роботи на підприємстві 10-20 років проживали в гуртожитках, встановили таксу на ордери, вимагаючи за кожен з них від 3 до 5 тисяч доларів США. Хто ж з робітників починав виявляти невдоволення та не погоджувався сплачувати «данину» заводським царькам, тих переселяли в кімнати зі значно гіршими умовами.

Як вважають правоохоронці, від дій зловмисників могли постраждати понад сотня сімей заводчан, а кишені хабарників мали поповнитися від трьохсот до п’ятисот тисяч доларів.

Наразі проводяться обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів та вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.