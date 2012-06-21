Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

…За однією з легенд, колись давно корінних жителів тоді ще села Авдіївка звали «гагаї». Бо коли першим поселенцям у донецькому степу виділяли земельні наділи, то їх розмір визначали досить своєрідно. Чим далі міг пробігти майбутній власник, вигукуючи на єдиному подиху: «А-а-а-а-а!», тим більше отримував землі, бо демонстрував гарний фізичний стан. А оскільки оті вигуки більше нагадували «гаа-а-а-а-а-й», то й з’явилося назвисько «гагаї».

Цей екскурс в історію дуже доречний, оскільки у сучасних місцевих жителів днями знову з’явилися підстави вигукувати: «А-а-а-а!» Точніше, «Ура-а-а-а-а!». Адже 14 грудня після тривалої перерви до прифронтового пошкодженого війною міста вперше за минулі шість років прибув пасажирський потяг із Києва.

Зважаючи на реалії гібридної війни, досі прямий потяг із столиці ходив тільки до Покровська, що за 70 кілометрів звідси, а відтепер щоденне сполучення відновлено до самої Авдіївки. Отож, зрозуміло, прибуття перших пасажирів відновленого маршруту на пероні місцевого залізничного вокзалу зустрічали з оркестром, квітами, хлібом-сіллю та у супроводі згаданих голосних вигуків.