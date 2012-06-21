Чемп та Мейджор, вівчарки президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден переїхали до Білого дому.

Перша леді США опублікувала фотографії собак у Твіттері та написала: "Чемп і Мейджор приєдналися до нас у Білому домі", передає Голос Америки.

"Чемпу подобається його нове ліжко біля каміна, а Мейджору сподобалося бігати по Південній галявині", - йдеться у заяві прес-секретаря першої леді, яке цитує CNN.

Переїзд собак Байденів знаменує повернення до давньої традиції, коли президенти та їхні родини привозять своїх улюбленців до Білого дому. Президент Трамп та його родина протягом чотирьох років у Білому домі не мали хатніх тваринок.

Чемп мешкає з родиною Байденів вже 10 років. А німецьку вівчарку на ім'я Мейджор родина взяла з притулку для тварин у штаті Делавер у 2018 році.