Налагодження взаємодії органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування з міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування проєктів розвитку інфраструктури стало предметом зустрічі, проведеної міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.
Урядовець зазначив, що мета роботи міністерства полягає в розширенні бази фінансування задля відновлення українських доріг: «Крім коштів дорожнього фонду, на розбудову дорожньої інфраструктури маємо використовувати кошти міжнародних фінансових організацій. Зараз важливе завдання для міністерства — вироблення алгоритму взаємодії між ними та органами місцевої влади. Такі проєкти — це не лише вигідні ресурси, а й інша якість. У них точно неможливо ділити дороги на ділянки по 40 метрів або вдаватися до інших сумнівних дій. Влада на місцях потребує підтримки, і ми готові її надати. Очікуємо, що вже в 2020 році розпочнеться реалізація перших проєктів з відновлення місцевих доріг за кошти ЄБРР», — означив мету Владислав Криклій.
Наступним кроком буде розроблення регуляторної бази, необхідної для фінансування інвестиційних проєктів, повідомляє пресслужба відомства. Заступник міністра інфраструктури Наталя Форсюк наголосила на необхідності координації взаємодії Мінінфраструктури, Укравтодору та облдержадміністрацій у галузі дорожнього господарства.
Учасники зібрання, серед яких були представники ЄБРР і обласних державних адміністрацій, обговорили критерії розподілу й принципів залучення органів місцевого самоврядування до участі у визначенні пріоритетів спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Було представлено проєкт алгоритму залучення коштів ЄБРР до фінансування розвитку доріг на місцевому рівні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»