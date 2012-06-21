Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У перші дні нового року відвідувачі Лебединського міського художнього музею ім. Б. Руднєва на Сумщині мають змогу ознайомитися одним із особливо цінних експонатів закладу — порцеляновим флаконом-фігурою «Турок, що палить», виготовленим більш як півтора століття тому.

Упродовж минулого року над його реставрацією працювала Влада Ярмак —досвідчений реставратор Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького.

Виріб чекав на реставрацію понад сотню років, зазнавши за цей час значних пошкоджень — розбитий, з відколами та втратами окремих фрагментів.

Однак надзвичайна увага до нього цілком умотивована, адже це один із перших експонатів музею, до того ж виготовлений на порцеляновій мануфактурі Фонтебло (Франція) у середині 50-их років позаминулого століття.

За результатами досліджень, його автор французький художник Жакоб Петі (1796—1868), роботи якого особливо цінуються в мистецькому світі.

Як повідомила директор Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького Надія Юрченко, реставратори закладу тісно співпрацюють із лебединськими колегами. Наведений приклад — один з багатьох, коли сумські майстри беруться за ювелірну роботу.

Так, зараз у реставраційній майстерні Сум перебуває ще один виріб з Лебедина — порцелянова статуетка «Посудниця» авторства Жозефіни Діндо (1902—1953), виготовлена наприкінці 20-их років минулого століття.

До речі, Жозефіна Діндо — скульпторка українського походження, яка народилася у Варшаві, мешкала в Ризі, працювала в Харкові, Одесі, Києві. Похована на Лук’янівському кладовищі української столиці.