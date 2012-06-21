Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Святвечір біля головної ялинки Полтави, висота й діаметр шатра якої відповідно 20 і 40 метрів, на площі перед театром імені Гоголя встановлять ще й дерев’яні лавки та фігурки звірів і птахів, які з минулого року стали виготовляти міські зеленбудівці.

За трохи більше ніж півроку умільці з комунального підприємства «Декоративні культури» та їхній ідейний натхненник директор міського дендропарку Михайло Шлафер із аварійних спиляних дерев, пеньків та гілок виготовили близько двадцяти оригінальних робіт, якими прикрасили парки й сквери Полтави. Найвідоміші з цих поробок, про які писала наша газета, — птеродактиль, який насиджує на гнізді яйце, хом’як, лебеді, черепаха, ведмідь з діжкою меду, чубатий козак із шаблею поблизу пам’ятника козакам на Панянському бульварі. Біля ялинки будуть також лавки з орлом та кроликом, який тягнеться за морквою, й інші цікаві роботи. Шанувальники такого мистецтва матимуть змогу не тільки відпочити на лавках, а й поспілкуватися з тими, хто їх зробив, дізнатися про технологію їх виготовлення.

Любителям селфі радять поспішати скористатися можливістю. Тому що після новорічних та різдвяних свят фігурки перемістять на постійні місця їх дислокації — у дендропарк та інші найбільші парки міста.