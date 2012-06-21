До роботи в осінньо-зимовий період на Черкащині готують 143 котельні, 3750 житлових будинків, 556 шкіл, 427 дитсадочків, 785 закладів охорони здоров’я. За словами директора департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації Сергія Чубаня, найкраще готують об’єкти житлово-комунального сектору у Звенигородському, Монастирищенському районах та місті Каневі. Відстають комунальники Умані та Сміли.

Як повідомили в департаменті, неврегульованим залишається питання заборгованості КП «Смілатеплокомуненерго» перед АТ «Черкасигаз» близько 50 мільйонів гривень. Для допомоги Смілі в погашенні заборгованості з державного та обласного бюджетів надано 15,5 мільйона гривень. Нині газові мережі до котелень у місті мають місця розривів, тобто газ фактично від котелень відключено. Як наслідок, рахунки КП «Смілатеплокомуненерго» заарештувало АТ «Черкасигаз». Як уточнив Сергій Чубань, ідеться про 10,3 мільйонів гривень. Тож попри окремі проблеми, в області планують увійти в опалювальний сезон своєчасно.

Готувалися до нього черкащани заздалегідь. Як наголосив недавно голова облдержадміністрації Сергій Сергійчук, завершено останній етап гідравлічних випробувань теплових мереж. Теплогенеруючі підприємства забезпечено твердим паливом на 82%. У запасах — понад 1940 тонн палива. Приміром, на Черкаській ТЕЦ його заготовлено 30 тисяч тонн. Угоди для подальшого постачання вугілля також укладено. Як додає посадовець, на контролі залишається питання розрахунків за вже спожите тепло. За рейтингом НАК «Нафтогаз України», Черкащина нині посідає шосте місце серед областей з найнижчою заборгованістю.

Закінчує підготовку устаткування до нового опалювального періоду Черкаська ТЕЦ, яка входить до ПрАТ «Черкаське хімволокно». Цими днями тут запустили в роботу паровий котел ст. №7, на якому фахівці виконали весь запланований комплекс ремонтно-відновлювальних робіт. Цей котел відіграє на теплоелектроцентралі основну роль у виробництві теплової й електричної енергії. Це завдяки цьому агрегату містяни одержують у будинки тепло і гарячу воду. Паропродуктивність котла — 220 тонн перегрітої пари на годину.

У межах виконання інвестиційної програми цього року для забезпечення надійної роботи станції замінено силовий трансформатор ст. №3 на новий. Завдяки виконаним ремонтним роботам строк служби основного енергетичного устаткування продовжиться на десятки років, надійність його роботи підвищиться, що дасть змогу безперебійно забезпечувати містян тепловою енергією протягом року.

Поспішають завершити ремонтні роботи й комунальники обласного центру. Після гідравлічних випробувань усуватимуть пориви на мережах. Як розповів заступник міського голови Максим Скорик, соціальна та житлова інфраструктура міста майже готова до опалювального сезону. Завершують усувати пориви. Готові до увімкнення тепла майже в усіх школах та садочках.

У Каневі також настала відповідальна пора завершувати підготовку комунального господарства до опалювального сезону. Ретельно перевірено всі тепломережі, відремонтовано трубопроводи. Проведено ремонт та ревізію запірної арматури в теплових камерах, замінено 20 люків. Тривають останні приготування до роботи в зимовий період обладнання та мереж центральних теплових пунктів. На центральній котельні завершено цілий комплекс робіт із технічного обслуговування, підготовки водогрійних котлів, проведено метрологічну повірку приладів, відремонтовано насосне обладнання та електродвигуни, внутрішні й зовнішні інженерні мережі. Завершують монтаж контрольно-вимірювальних приладів після повірки у спеціалізованих організаціях.

Черкащина цього року, як стверджують керівники комунальних служб, добре підготувалася до наступних холодів. Проте з висновками не поспішаймо. Оцінку, як відомо, виставляє зима.