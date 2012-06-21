Олег ГРОМОВ,

«Урядовий курєр»

Ринок мікрокредитування до кінця 2020 року істотно зміниться. Так вважає засновник скорінг-провайдера RiskTools Денис Зікеєв. На його думку, нині на цьому ринку є п’ять тенденцій. По-перше, це нові підходи до оцінки ризику. По-друге, нова технологічна база. По-третє, на думку, фахівця на ринок стали виходи зовсім нові продукти. По-четверте, клієнти можуть самостійно управляти онлайн проєктами. І на останок –– залучаються до практики нові стандарти верифікації.

На думку Зікеєва, клієнти активно використовують верифікацію за допомогою BankID НБУ. Також вельми популярним є укладання договорів за допомогою електронного підпису.

Експерт радить клієнтам установ із мікрокредитування для оформлення онлайн кредитів не вписувати стать та дату народження, максимально складати коротку анкету, користуватися лише перевіреними поштовими сервісами.

Нагадаємо, що ринок мікрокредитування в Україні активно розвивався у докарантинний 2019 рік. За інформацією аналітиків, тоді щомісячно установи ринку надавали близько мільйона кредитів. На ринку існують десятки активних установ (мікрокредитні організації, ломбарди, кредитні спілки), які проводять досить агресивні маркетингові кампанії і надають позики клієнтам під високі відсотки.

Фактично з 1 липня 2020 року всі компанії ринку почали регулюватися Нацбанком України. У НБУ зазначають, що хочуть навести лад на ринку, бо на ньому чимало порушень та зловживань.