До кінця 2021 року перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання провести близько 47 млн вакцинацій від коронавірусної хвороби людям старше 18 років, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі".

"Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів протягом 2021 людям старше 18 років", – сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, було поставлене завдання вакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

"Коли восени 2020 року ми говоримо, що в Україні буде вакцинація, почнеться вона в лютому, закінчиться в березні 2022 року, і ми вакцинуємо 50% дорослого населення. Тому за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче робити цю процедуру. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. До того ж, ми говорили, якщо зростатиме попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", – підсумував Ляшко.

Він закликав усіх українських громадян, коли прийде черга, вакцинуватися без сумнівів будь-яким препаратом, доступним на той момент.